Donald Tusk is nieuwe leider van Poolse oppositiepartij

De vroegere Poolse premier en Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk is de nieuwe leider van de conservatief-liberale oppositiepartij Burgerplatform (PO). Het partijcongres verkoos hem zaterdag in Warschau unaniem tot plaatsvervangend partijleider.

De 64-jarige Tusk neemt voorlopig ook de functie van voorzitter op zich. De vorige partijleider Borys Budka was eerder afgetreden om de weg vrij te maken voor de terugkeer van Tusk. In een toespraak beloofde Tusk zijn partij een vastberadener strijd tegen de conservatief nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

“Vandaag regeert het kwaad in Polen. De PiS is gevechten met de EU, Duitsland en zelfs de Tsjechische Republiek aangegaan en heeft het land vervreemd van de huidige Amerikaanse regering door haar idiote politieke investering in de voormalige president Donald Trump”, zei Tusk.

Wil Tusk de vaste partijleider worden, dan moet hij nog door de partijleden in een stemming worden bevestigd. De datum daarvoor is nog niet vastgesteld. Volgens politieke waarnemers betekent zijn aanstelling de terugkeer door de grote deur van de Poolse binnenlandse politiek.