Drie doden bij drie verkeersongevallen in Namen, Luik en Luxemburg

Een motorrijder is om het leven gekomen na een botsing met een wagen in de nacht van vrijdag op zaterdag in Hun, een deelgemeente van Anhée, in de provincie Namen. Dat meldt het parket.

De passagier van de motorrijder en de twee inzittenden van de wagen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Er is een onderzoek gestart om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.

In Sprimont is rond middernacht een persoon om het leven gekomen toen die door een nog onbekende oorzaak met de auto tegen een gevel reed in de rue de Louveigne, zo meldde het parket van Luik. Het slachtoffer was een inwoner van de gemeente. De hulpdiensten wezen op het risico dat de gevel zou instorten.

Het parket van Luxemburg meldde dat vrijdagavond iemand om het leven kwam toen een auto rond 19.20 uur plots van de weg afweek op de N86 in Durbuy. Een van de twee inzittenden van de auto werd uit het voertuig geslingerd en stierf ter plaatse. De andere inzittende werd door de brandweer bevrijd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het parket schakelde een expert in om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.