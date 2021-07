Na de hoop, de (financiële) kater: hoe gaan EK-dorpen en winkels om met de uitschakeling van de Rode Duivels?

De opkuis van een feestje komt altijd nog iets harder aan met een kater. Zaterdagochtend was het niet anders in onze EK-dorpen waar na de uitschakeling noodgedwongen de stoelen gestapeld en de vlaggen gestreken werden. “We hadden toch zeker nog op één extra match gerekend, maar het mocht niet zijn.” En na het verlies tegen de Italianen komt er ook een bruusk einde aan de Duivelsgekte. Dus mogen winkels de EK-hoek opruimen. Maar wat doen die nu met al dat supportersmateriaal?

In het EK-dorp aan Waregem Expo was de sfeer zaterdagochtend zoals het weer: bewolkt. “Normaal zouden we nu alles opnieuw klaarzetten voor de halve finale. Maar het is dus de grote opkuis geworden”, zegt ...