Antwerp en Utrecht spelen 2-2 gelijk in oefenduel, Jelle Bataille valt uit

Royal Antwerp FC is in zijn tweede oefenmatch van de zomervoorbereiding op een gelijkspel blijven steken tegen FC Utrecht. De Great Old kwam 2-0 voor, maar de Nederlandse eersteklasser stelde nadien orde op zaken. Antwerp kwam bovendien niet ongeschonden uit de strijd. Zomeraanwinst Bataille liep een voetblessure op en werd van het veld gedragen.

Voor de tweede oefenpot van de voorbereiding – exact een week geleden zette Antwerp al Hoogstraten met 2-0 opzij – kwam Eredivisionist Utrecht op bezoek. De Domstedelingen dienden KV Mechelen afgelopen woensdag een flinke oplawaai toe, door met 2-7 te winnen. RAFC was dus gewaarschuwd.

De bezoekers begonnen ook het best aan de partij, met twee keer dreiging over de flank. Seck redde in de openingsfase eveneens tot twee maal toe de meubelen. Dat zag ook Lamkel Zé, die kort na de aftrap op zijn watersandalen aanslofte en de wedstrijd van aan de zijlijn volgde. De Kameroener werkt voorlopig nog een apart programma af, en vertrekt maandag ook niet mee op stage.

Verzwikte enkel Bataille?

Er werd in totaal vier keer dertig minuten gespeeld. Na het eerste kwart bleef Benson (heup) uit voorzorg aan de kant. Bataille liep niet veel later meer averij op. De rechtsback, pas overgekomen van KV Oostende, kwam na een spurtduel slecht neer met zijn linkervoet en moest door twee kinesisten van het veld gedragen worden. Op het eerste zicht verzwikte hij zijn enkel.

Priske moest noodgedwongen zijn defensie herschikken. De jonge Krasniqi ging van links naar rechts. Muanza bezette het centrum en De Laet nam de linksbackpositie voor zijn rekening. Het is ook vanuit die rol dat de gelegenheidsaanvoerder na een ren Antwerp op voorsprong bracht.

Elf nieuwe namen

Na een uur bracht de Antwerp-coach elf verse krachten in de ploeg. Het bleef een potige vriendenmatch. Ook Birger Verstraete en Quirynen kregen een stevige schop te verwerken. Na een overtreding op Louis Verstraete, die opvallend hoog in het veld zijn ding mocht doen, ging de bal op de stip. Mbenza zette de doelman op het foute spoor en maakte er 2-0 van.

Toch was de match nog niet gespeeld. Via Kerk en onze landgenoot Boussaid (ex-Lierse) zette Utrecht nog orde op zaken. Eindstand 2-2. Voor Antwerp is het te hopen dat de schade aan de linkervoet van Bataille meevalt. De spelers pakken morgen hun koffers, om maandag op stage te vertrekken. Tot en met volgende week zaterdag werken ze een oefenkamp af in het Nederlandse Horst.

Doelpunten: 1-0 De Laet, 2-0 Mbenza (penalty), 2-1 Gyrano Kerk, 2-2 Othmane Boussaid

Antwerp eerste helft: Butez – Bataille (36’ Muanza), Seck, De Laet, Krasniqi – Boya, De Sart, Gerkens – Benson (31’ Zaanan), Frey, Soussi

Antwerp tweede helft: Beiranvand – Buta, Batubinsika, Van Den Bosch, Quirynen – B. Verstraete, Boakya, L. Verstraete – De Pauw, Mbenza, Murataj