Getuigen van het drama in Miami raakten weg uit puin van ingestort gebouw en doen hun verhaal

Twee luide knallen en heel veel stof. “Het flitste door mijn hoofd: dit is het, we gaan sterven.” Van een gang was geen sprake meer, enkel een groot gapend gat. Ook de lift was ook ingestort, dus kropen overlevenden van de ramp in Miami, langs de restanten van de traphal naar de begane grond. AP kon met enkelen van hen spreken. Meer dan een week nadat het gebouw instortte, blijven er nog 128 mensen vermist. De rest van het gebouw zal gesloopt worden.

Alfredo Lopez en zijn vrouw woonden op de zesde verdieping. Midden in de nacht werden ze wakker na twee enorme knallen. Verward kroop hij bed, tuurde hij door het raam en zag hij enkel duisternis en stof. “Heel dik en wit stof. Ik kon de railing van ons balkon amper zien”, zegt hij. Hij maakte zijn zoon wakker en wist meteen dat ze zich uit de voeten moesten maken. Even wou hij stevige sneakers aandoen, maar zijn handen trilden zo hard dat hij de veters niet gestrikt kreeg. Dan maar sandalen. Als het koppel zestigers op de begane grond staat, wordt duidelijk hoe groot de ravage is. “Er was geen gang meer, geen plafonds, geen appartementen, geen muren, niets.”

“Buiten zag ik niets anders dan dik, wit stof. Ik kon de railing van ons balkon amper zien”, zegt Alfredo Lopez. Foto: AP

Het gros van de slachtoffers en vermisten woonden aan de kant van het gebouw met zeezicht. Wie aan de straatkant woonde, kon zich nog uit de voeten maken al was dat zeer penibel. Een deel van de traphal was ingestort. “Toen ik de deur naar de traphal opendeed en zag dat een deel van trap verwoest was, wist ik dat we geen tijd te verliezen hadden”, zegt Albert Aguero. Beetje bij beetje baanden ze zich al klauterend een weg door de halfverwoeste traphal. Onderweg hielpen ze andere bewoners. Op de vijfde verdieping hoorde zijn vrouw gebonk op een deur. Ze wrikte de deur open en trof er onder meer een jonge vrouw die een bejaarde vrouw ondersteunde. Vervolgens gaat de massa verder naar beneden, maar het tempo is te hoog voor de oudere vrouw. “Maak je geen zorgen om me, ik ben 88 jaar, ik heb een goed leven gehad”, zei ze aan Aguero en zijn vrouw. Hij maanden hen aan om haar achter te laten uit vrees dat de rest van het gebouw naar beneden zou komen. Aguero weigerde, nam haar in de arm en leidde haar naar de begane grond. “Het komt wel goed”, zei hij tegen haar. “We gaan ervoor zorgen dat je de 89 haalt.”

Albert Aguero en zijn gezin. Foto: AP

Op de negende verdieping had Raysa Rodriguez haar buurvrouw aangetroffen op weg naar buiten. Yadira Santos, de buurvrouw, had haar zoontje bij de hand en hun Malteser. Vanuit een raam hadden ze al gezien hoe de helft van het gebouw ingestort was, dus gingen ze ervan uit dat ze moesten wachten op de brandweer en hun ladderwagens. Kort daarna belde haar broer haar op. “Maak in godsnaam dat je daar wegkomt”, zei hij over de telefoon. Plots hoorde ze een andere stem. Een brandweerman had de gsm afgenomen. “Je moet naar buiten komen, zoek een weg, en wel nu.”

LEES OOK. Reddingswerkers Miami hoorden urenlang vrouw onder puin, maar konden haar niet bereiken

Op de eerste verdieping was Gabriel Nir net thuis gekomen na een shift. Hij werkt als kok in een restaurant en wou een stukje zalm bakken, maar dan kwam de knal. In geen tijd vulde het appartement dat hij deelde met enkele familieleden zich met stof. “We moeten nu weg”, zei hij tegen zijn zus. Terwijl ze door de gang richting trappenhal rennen, trilt het gebouw nog steeds. Eens op de begane grond rent Gabriel terug naar de lobby. “Ik heb het gebouw zien veranderen in een grote stofwolk. Ik heb gezien hoe er mensen vastzaten onder brokstukken en ik heb ze horen schreeuwen om hulp. Ik moest terugkeren om te kijken of ik enige hulp kon bieden.” Maar eigenlijk wist hij dat het al te laat was.

Foto: AP

Alle getuigen van dit drama zijn in veiligheid. Intussen verblijven ze in een hotel. Hun thuis, spullen, alles… is verwoest. Het materiële is klein bier in vergelijking met hun buren, vrienden en kennissen die geliefden verloren hebben. “De eerste dagen voelde ik zo schuldig dat ik dit overleefd heb”, zegt Alfredo Lopez nog. Hij is een diepreligieuze man en vraagt zich af waarom hij gespaard werd van dit drama. Gabriel Nir kan al dagen niet slapen. “Ik wou dat ik meer had kunnen doen.”

LEES MEER. Brandweerman vindt eigen dochter (7) onder puin van ingestort flatgebouw in Miami

Restanten worden gesloopt

Het restant het flatgebouw zal gesloopt worden. De reddingswerken zijn nog gaande, maar de sloop is noodzakelijk omdat het resterende gedeelte gevaarlijk instabiel is, aldus gouverneur Ron DeSantis. Het rechtopstaande deel moet zo snel mogelijk tegen de vlakte, mogelijk reeds zondag, om de uitlopers van een gevaarlijke tropische storm voor te zijn.

Zaterdag haalden de reddingswerkers nog twee lichamen vanonder het puin. Hiermee stijgt de dodentol tot 24, aldus de burgemeester van het district Miami-Dade, Danielle Levine Cava. Meer dan 120 personen zijn nog steeds vermist, al is het niet duidelijk hoeveel van hen daadwerkelijk op het moment van de ramp in het gebouw aanwezig waren. Het deel van het flatgebouw dat nog rechtop staat, is niet toegankelijk voor bewoners om er persoonlijke spullen op te pikken. Daarvoor is het te instabiel. Volgens de burgemeester kunnen de hulpdiensten om diezelfde reden niet op zoek gaan naar mogelijk achtergebleven huisdieren.

Volgens een brandweervertegenwoordiger zal het gebouw met gerichte springladingen neergehaald worden. Volgens experten is er wel een risico dat puin op het reeds ingestorte gedeelte zal belanden, wat mogelijke overlevenden onder het puin in gevaar zou brengen.

Volgens de burgemeester van het stadje Surfside, Charles Burkett, vormen de rechtopstaande delen van het gebouw echter een groot risico voor de reddingsoperatie. “De enige oplossing is het probleem weg te werken.” Omdat storm Elsa nadert, werd volgens hem besloten om snel te handelen. Uitlopers van de storm zouden maandagavond Surfside kunnen bereiken, met heel veel neerslag en heftige windstoten tot gevolg. Elsa is inmiddels op weg naar Haïti en de Dominicaanse Republiek. Er is nu sprake van een tropische storm. Voordien was Elsa ingeschaald als een orkaan van eerste categorie, de eerste orkaan van het Atlantische seizoen.