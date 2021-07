Wat moet je doen als je fiets gestolen is? En hoe kan je een diefstal voorkomen? De politie geeft advies

Fietsdieven nemen geen vakantie. Ze weten dat fietsuitstappen in de zomer nog meer mogelijkheden bieden. Een onoplettendheid op een caféterrasje, en het is gebeurd. Op grote events voor wielertoeristen of drukke terrasjes vermommen de dieven zich zelfs als wielertoerist. Even langs de uitgestalde fietsen lopen, achteloos of als geïnteresseerde wielertoerist ‘lekker dure fiets’ bewonderen, en weg ermee tot bij een bestelwagen die wacht om de hoek. We vragen advies aan Liesbet De Pauw, lid van onze Bicycle Board, hoofdinspecteur bij de Gentse politie, projectverantwoordelijke fietsdiefstallen in Gent.