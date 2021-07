Doden en vermisten na aardverschuiving in Japan

In Japan heeft een zware modderstroom, veroorzaakt door de hevige regenval, meerdere woningen verwoest. Er vielen minstens twee doden en verschillende mensen zijn nog vermist. Intussen zijn zes mensen gered, meldt televisiezender TBS zaterdagnacht.

De modderstroom vond plaats in Atami, in de prefectuur Shizuoka, ten zuidwesten van Tokio. Daarbij kwamen minstens twee vrouwen om het leven. De reddingsdiensten zijn een zoekoperatie gestart, maar het slechte weer bemoeilijkt de reddingswerkzaamheden.

Tien woningen zijn volledig verwoest en tot 300 andere zijn beschadigd. Ook elders in Japan heeft de zware regenval schade veroorzaakt.

Door de opwarming van de aarde is er steeds vaker hevige regen in Japan, wat ook steeds meer leidt tot aardverschuivingen. In de afgelopen tien jaar hebben zich volgens officiële cijfers elk jaar gemiddeld 1.500 aardverschuivingen voorgedaan in het land, bijna dubbel zoveel dan in het decennium ervoor.