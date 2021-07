Bosbranden teisteren Griekse eiland Kefalonia

Het Griekse eiland Kefalonia heeft zaterdag af te rekenen met grote bos- en natuurbranden. Verschillende dorpen moesten geëvacueerd worden. Het vuur brak uit na een tiendaagse hittegolf en langdurige droogte.

Kefalonia is een van de Ionische eilanden ten westen van het Griekse vasteland. De brandweer zet er blusvliegtuigen en -helikopters in om de vlammen te bedwingen. Via Twitter laat de brandweer ook weten dat er versterking aangerukt is vanop het vasteland.

Griekenland is al dagen in de ban van een hittegolf, met plaatselijk temperaturen van meer dan 40 graden. In het westen van het land waait er zaterdag bovendien een sterke wind. Ook de komende dagen is het brandrisico groot, aldus de hulpdiensten.

Kefalonia is het grootste van de Ionische Eilanden. Ook Korfoe en Zakynthos behoren tot de archipel.