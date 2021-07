Club Brugge verliest oefenwedstrijd van KV Kortrijk na doelpunt in slotfase

Brugge - Het oefenduel tussen Club Brugge en KV Kortrijk leverde in extremis toch een winnaar op: na een futloze partij werd het 0-1 in de slotfase. Blauw-zwart tekende zo voor z’n eerste nederlaag in drie oefenduels. Ondertussen wacht Clement nog op Vanaken, die nog van een tiental dagen vakantie geniet na het EK.

LEES OOK. OEFENMATCHEN. Antwerp en Utrecht spelen gelijk, Genk wint met monsterscore

Club trad tijdens de derde oefenmatch van de voorbereiding aan met een ploeg die dichter tegen een volwaardig A-elftal leunde in vergelijking met de vorige twee oefenpotten, al zaten Vormer, Dost en Rits nog op de bank. De workload opbouwen, heet dat. Onder andere Lang, De Ketelaere, Mechele en Balanta stonden in de ploeg, net als Kossounou. Die laatste speelde z’n eerste minuten van de voorbereiding na wat extra vakantie. De eerste helft verliep evenwichtig zonder grote kansen: de trainingsarbeid heeft duidelijk z’n tol geëist. Lang probeerde een paar keer - zonder succes - door te verdediging snijden, langs de andere kant zoefde één bal een half metertje over de kooi van Senne Lammens. Geen goals, geen opwinding: de logische ruststand was dan ook 0-0.

Tijdens de rust wisselde Clement de helft van z’n ploeg: Vormer en Rits kwamen in de ploeg, in doel loste Shinton zijn collega Lammens af. Het wedstrijdbeeld veranderde amper: ook het eerste kwartier na de rust kon weinig bekoren, en op het uur voerde Clement nog een aantal wissels door, want onder andere Dost en Okereke kwamen in de ploeg. Die laatste kreeg niet veel later een goede mogelijkheid: de Nigeriaan kon doorbreken op links, maar zijn bal op Dost was niet nauwkeurig genoeg. Tien minuten voor tijd kon KVK ei zo na toch nog winnen, maar Badabosi schoof de bal naast de tweede paal. Uiteindelijk was het Mujakic die de wedstrijd besliste met een mooi schot. Het werd meteen de eerste nederlaag voor blauw-zwart tijdens de voorbereiding.

Ondertussen verwacht Clement de komende weken druppelsgewijs zijn sleutelspelers terug, want de knieblessure van Mata is niet ernstig. Vanaken krijgt nog vakantie: de spelverdeler krijgt ongeveer tien dagen vakantie na de uitschakeling van de Rode Duivels. Club speelt z’n volgende oefenpot komende woensdag tegen Zulte Waregem in het Belfius Basecamp (18.00 uur).

CLUB BRUGGE: Lammens (46’ Shinton), Balanta (46’, Rits), Kossounou (46’ Sandra), Mitrovic (60’ Ricca), Mechele (60’ Mondele), Van der Brempt (60’ Hautekiet), De Cuyper (46’ Vormer), Audoor (46’ Van den Keybus), De Ketelaere (46’ Servais), Lang (60’ Okereke), Badji (60’ Dost)

Doelpunt: 89’ Mujakic 0-1