Zwaar verdict voor Italiaanse tornooirevelatie Spinazzola: scheur in achillespees en maanden out

Leonardo Spinazzola raakte zaterdag geblesseerd tijdens de 2-1 overwinning tegen België in de kwartfinale van het EK voetbal. De Italiaanse voetbalbond bevestigde zaterdag dat het gaat om een scheur in zijn linkerachillespees.

Verwacht wordt dat de blessure hem enkele maanden aan de kant zal houden. Een nieuwe klap voor de AS Roma-speler die drie jaar geleden al eens een zware knieblessure opliep.

“De onderzoeken in het Sant’Andrea Ziekenhuis in Rome bevestigden een scheur in de linkerachillespees. De speler keert onmiddellijk terug naar zijn club,” aldus de directie van de Azzurri.

Spinazzola verliet het trainingscentrum van Italië in Firenze rond het middaguur met een staande ovatie van spelers en staf, zo toonde een video die door de Italiaanse voetbalbond op sociale media werd geplaatst.

Volgens sommige media zou Spinazzola, die geblesseerd raakte op dezelfde dag dat nieuwe AS Roma-coach José Mourinho in Rome arriveerde, de komende dagen in Finland geopereerd kunnen worden.

“Helaas weten we allemaal wat er gebeurd is, maar onze droom gaat door met deze geweldige groep, niets is onmogelijk. Ik kan je alleen maar zeggen dat ik snel terug zal zijn! Ik ben er zeker van,” schreef de 28-jarige linksachter op Instagram.

Na de wedstrijd bracht Roberto Mancini hulde aan hem: “Het spijt ons voor Spina. Hij verdiende deze blessure niet, hij speelde echt buitengewoon goed. Hij was zelfs een van de beste spelers tijdens de Euro,” zei de bondscoach.

Spinazzola zal naar verwachting worden vervangen door Chelsea-verdediger Emerson Palmieri voor de halve finale van dinsdag tegen Spanje in Londen.

Spinazzola werd in het spelershotel alvast als een held ontvangen door de overige spelers.