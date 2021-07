Kasper Schmeichel denkt aan ploegmaat na overwinning tegen Tsjechië: “Eriksen weet dat we voor hem spelen”

Denemarken heeft zich zaterdag in Bakoe geplaatst voor de halve finales van het EK voetbal door Tsjechië te kloppen met 1-2. “Een goed team weet hoe het de strijd aan moet gaan, en dat hebben we gedaan,” vertelde de Deense doelman Kasper Schmeichel na afloop.

“Het is moeilijk om de woorden te vinden,” zei Schmeichel. “Het was een moeilijke wedstrijd. Dat wisten we vooraf. We wisten dat het een test zou zijn tegen een ploeg die buitengewoon sterk is en ook dezelfde intensiteit heeft als wij. We wisten dat we daarop moesten reageren en onze kwaliteiten moesten gebruiken. In de eerste helft vond ik dat we heel goed speelden, maar in de tweede helft scoorden zij vroeg en zetten ons onder druk. Dat is wat een goed team kenmerkt: je weet hoe je goed moet spelen, maar ook hoe je moet vechten, hoe je de strijd aangaat en dat is wat we hebben gedaan.

Ook de Deense aanvoerder Simon Kjaer kwam aan het woord. “Het is enorm. Het is gek, wat Denemarken heeft bereikt. We hadden één doel toen we hier kwamen: terug naar Wembley (waar de halve finales en de finale worden gespeeld, red.). Maar ik zou liegen als ik zei dat het ons allemaal niet geraakt heeft. Het feit dat Christian (Eriksen, die in de eerste wedstrijd een hartaanval kreeg, red.) in orde is, betekent dat we kunnen blijven pushen. Hij weet dat we voor hem spelen.”