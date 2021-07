Inbreker ziet straf met tien jaar verminderd door racistische uitlating van rechter

Een rechtbank in New York heeft de gevangenisstraf van een veroordeelde inbreker met tien jaar verminderd vanwege de racistische uitlatingen die een rechter deed tijdens het proces. Dat meldt Newsweek.

In 2018 stond Angelo Johnson, een zwarte man, terecht voor inbraak. De rechter die de zaak voorzat, Frank LaBuda, zei tegen de beklaagde dat zijn “brein waarschijnlijk achtergesteld is qua groei”. “Ik heb medelijden als ik naar je kijk. De beklaagde noemde die opmerking racistisch waarop de rechter beval om zijn mond af te plakken met tape. Dat werd evenwel niet uitgevoerd.

LaBuda is intussen met pensioen, maar afgelopen vrijdag bestempelde het New Yorkse Hof van Beroep de opmerking als zijnde “racistisch” en hebben ze een “polygenetisch” kantje. Het polygenisme is een racistische pseudowetenschappelijke theorie die stelt dat de moderne mens géén gedeelde voorouder heeft en dat rassen zich onafhankelijk ontwikkeld hebben. In de 19de eeuw werd deze theorie vooral aangewend om slavernij en andere raciale ongelijkheden te verantwoorden.

“Het is schokkend dat een rechter concludeert dat het brein van de beklaagde niet ontwikkeld zou zijn”, zeggen de rechters van het Hof van Beroep. “Om dit soort redeneringen in te roepen bij het vellen van een verdict is zonder enige twijfel racistisch en heeft geen plaats in onze rechtssysteem.”

Aanvankelijk werd Johnson veroordeeld tot 15 jaar cel, in beroep werd die straf teruggebracht tot 5 jaar.