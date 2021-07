Bosbrand nabij Zuid-Franse kuststad Narbonne: al 200 hectare in as

Een grote bosbrand op enkele kilometers van de Zuid-Franse kuststad Narbonne heeft zowat 200 hectare in de assen gelegd. De hulpdiensten evacueerden 170 mensen, van wie 140 mensen die op een camping verbleven, meldt de hulpdienst van het departement Aude. Dertig bewoners werden geëvacueerd uit hun huis, maar hun woning is niet in gevaar.

Het vuur woedt in de naaldbossen en de garrigue van het massief la Clape, tussen Gruissan en Narbonne-plage. De vlammen waren zaterdag nog niet onder controle. De hulpdiensten zetten de grote middelen in. Zo is er sprake van zowat 300 spuitgasten, negen blusvliegtuigen en twee helikopters.

Op televisiebeelden is een grote grijszwarte rookwolk te zien boven de regio.