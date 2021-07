Cercle Brugge gaat internationaal: oefenmatchen in Polen, Monaco, Straatsburg en Genève

Cercle Brugge won vrijdag tegen Zulte Waregem en verloor zaterdagmiddag van Standard met 3-2. Voor de resterende oefenmatchen trekt Cercle naar Polen, Monaco, Straatsburg en Geneve. Cercle is duidelijk Cercl’tje niet meer.

Yves Vanderhaeghe stelde zowel tegen Zulte Waregem als Standard een gemengde ploeg van kernspelers en beloften op.

De nieuwe centrale verdedigers Daland en Miangue kwamen zaterdag op Sart Tilman tegen Standard in actie. Straks krijgen ze nog concurrentie van een nieuwe man, Cercle staat op het punt om nog een Braziliaanse verdediger aan te werven. Vrijdag trok men met Waldo Rubio nog een Spaanse linksbuiten aan maar de ex-speler van Valladolid is pas terug uit vakantie en mist nog matchritme. Zowel tegen Zulte Waregem als Standard deed Ibrahima Bah mee als tester. De ex-speler van Standard, KV Oostende, RWDM en Union heeft dezelfde makelaar als Rubio, maar de kans dat hij een contract krijgt is klein. Bah gaat allicht ook niet mee naar Poznan waar Cercle vijf dagen op stage gaat. Vrijdag vliegt Cercle dan naar Nice want zaterdagmorgen is er op La Turbie, het trainingsoord van AS Monaco, nog een oefenmatch tegen de moederclub. Waar is de tijd dat Cercle tegen Koekelare, Oudenburg of Heist het seizoen op gang trok. De Mexicaanse technisch directeur Carlos Avina wil Cercle internationaler maken en ging daarom voor een voorbereiding tegen vooral buitenlandse teams.

Er reizen maandag 29 spelers mee naar Poznan. De nieuwkomers Daland, Miangue en Rubio maar ook de testers Utkas en Popovic van AS Monaco.

De Litouwer Utkas liet de afgelopen drie weken een goede indruk op Yves Vanderhaeghe. “Hij verteert de zware voorbereiding goed en is enorm polyvalent, hij kan een aanwinst worden”, meent de coach.

Lopes, Decostere en Gory zijn niet fit, Somers revalideert nog, Deuro wordt allicht uitgeleend aan het Franse Chateauroux. Ook Raux-Yao mag weg. De jonge Florian Antognelli van Monaco wordt in de beloftekern onder gebracht.