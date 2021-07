Poetin tekent nieuwe veiligheidsstrategie tegen ‘culturele invloed van het Westen’

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe nationale veiligheidsstrategie, om zijn land “te beschermen tegen invloeden uit de VS en andere westerse landen”. “De verwesterlijking van de cultuur houdt het risico in dat de Russische federatie haar culturele soevereiniteit verliest”, staat onder meer te lezen in het 44 pagina’s tellende document dat zaterdag is gepubliceerd.