Voormalige Zuid-Afrikaanse president Zuma uitgesteld veroordeeld voor corruptie: celstraf uitgesteld

De celstraf van Jacob Zuma, de voormalige president van Zuid-Afrika, is uitgesteld. De man moest zich normaliter ten laatste zondagavond aandienen aan de gevangenispoort, maar dat wordt nu uitgesteld omdat hij de annulering van zijn celstraf gevraagd heeft.

Het Zuid-Afrikaanse Hooggerechtshof zal Zuma’s vraag om de celstraf te schrappen behandelen op 12 juli. Dat meldt het hof in een brief, zo melden de media van het land.

Volgens de Zuid-Afrikaanse media argumenteren de advocaten van de 79-jarige ex-president dat een celstraf levensbedreigend is, gezien zijn slechte gezondheid. Daarom komt hij in aanmerking voor een herziening van de straf, stellen ze.

Het voormalige staatshoofd werd donderdag door het Grondwettelijk Hof tot een effectieve gevangenisstraf van vijftien maanden veroordeeld voor minachting van het gerecht, omdat hij meermaals weigerde te getuigen in het kader van onderzoeken naar corruptie. Tegen die uitspraak is geen beroep mogelijk. Ten laatste zondag moest hij naar de cel.

Het is de eerste keer dat een voormalige president van het land een celstraf aangesmeerd krijgt. Zuma was president van 2009 tot 2018. Maar zijn ambtstermijn was overschaduwd door aantijgingen van corruptie.