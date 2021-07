Een beeld waar iedereen blij mee is: breedlachende Christian Eriksen gaat na hartoperatie met jonge fan op de foto

Op 12 juni voltrok zich een drama tijdens Finland-Denemarken wanneer Christian Eriksen in elkaar zakte en op het veld gereanimeerd moest worden. Na een klein half uur nagelbijten werd gelukkig duidelijk dat Christian Eriksen bij bewustzijn en buiten levensgevaar was.

Zaterdagmiddag, meer dan 20 dagen na het incident, duikt voor het eerst een foto op van Christian Eriksen met een jonge fan. “Toen ik om een foto vroeg, twijfelde Eriksen geen moment”, vertelde de jonge Bjorn Bindzus aan het Deense BT Sports. “Het was leuk om hem te zien, en hij zag er gezond en wel uit.”

De foto ging al vrij snel viraal aangezien dit de eerste keer sinds zijn operatie is dat Eriksen met een fan op de foto gaat. Het lijkt alvast beter en beter te gaan met de Deense spelmaker. Het is voorlopig onduidelijk of Eriksen nog zal kunnen voetballen in de toekomst, er werd alvast wel een inwendige defibrilator ingeplant.