Het onwaarschijnlijke verhaal van twee Belgen die in WOII een vliegtuig stalen om vanuit Londen tegen de Duitsers te blijven vechten

Deurne -

Ze moesten en zouden naar Engeland vliegen, om zich daar bij de Britse luchtmacht aan te sluiten. Voor twee Belgische piloten, Michel Donnet (toen 24) en Léon Divoy (toen 25), was de oorlog in 1941 nog niet voorbij. En dus stalen ze een tweedekker in Overijse en vlogen ze naar Groot-Brittannië, terwijl de Duitse kogels hen om de oren vlogen. Hun heroïsche vlucht wordt vandaag in Deurne herdacht.