Man smijt kilogram cannabis uit het raam tijdens politieachtervolging in Hoei

Hoeilaart - In de regio Luik heeft de politie zaterdagavond een man achtervolgd die gevlucht was voor een politiecontrole. De achtervolging kwam uiteindelijk ten einde in Hoei toen de automobilist twee stilstaande wagens aanreed en een kilogram cannabis uit het raam smeet.

De man reed door tijdens een routinecontrole in Cheratte, een deelgemeente van Wezet in de provincie Luik. De politie zette daarop de achtervolging in, zegt het parket. De bestuurder verloor zowat veertig kilometer verder in Hoei de controle over het stuur en reed twee stilstaande voertuigen aan.

De verdachte gooide daarop een pakket uit het raam van zijn wagen en trachtte te voet weg te vluchten. In dat pakket bleek ongeveer een kilogram cannabis te zitten. De man kon uiteindelijk worden gevat en is intussen ook van zijn vrijheid beroofd. Het gaat om iemand die bij justitie gekend is voor drugsfeiten. Hij wordt zaterdagavond nog verhoord.