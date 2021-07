250 clubbers nemen deel aan Brussels testevent “Dance again”

Brussel - Ongeveer 250 mensen hebben zaterdagmiddag een coronatest laten afnemen met het oog op het eerste testevent in de Belgische clubbing scène. Dat blijkt uit cijfers die Brussels schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen Delphine Houba heeft vrijgegeven. Het dansfeest is om 22.30 van start gegaan in zaal La Madeleine in het centrum van de hoofdstad.

De 300 beschikbare tickets voor het testevent “Dance Again” gingen deze week allemaal de deur uit. Daarnaast was in La Madeleine plaats voor 50 genodigden, de technici, de organisatoren en uiteraard de artiesten op de affiche: de hiphopformatie L’Or du Commun en de dj’s Vega en Black Mamba.

Van de 350 ingeschrevenen daagden zaterdagmiddag uiteindelijk zo’n 250 mensen op aan de Heizel voor een snelle antigeentest. De monsters werden naar Paleis 12 gebracht, waar een machine was geïnstalleerd die tot 100 stalen per uur kan analyseren. De monsters die afgenomen werden met een neuswisser werden ook naar een universitair labo gestuurd voor een vergelijkende PCR-analyse. Daarvan zullen de resultaten binnen enkele dagen bekend zijn.

De clubbers ontvingen de resultaten van de sneltest per sms. Slechts enkelen bleken positief te testen. Een van hen was Swing, mc van L’Or du Commun. Hij moest uiteraard thuisblijven. Zijn kompanen speelden dan maar een geïmproviseerd concert met rapper Roméo Elvis.

QR-code

De feestgangers met een negatief resultaat ontvingen een QR-code, die hen vanaf 22.30 uur toegang bood tot de zaal. Daar wordt voor een constante luchtzuivering gezorgd. De clubnight duurt tot 03.00 uur. Na het feest volgt een nieuwe test, om de doeltreffendheid van het protocol te evalueren.

“Het doel is om feest te vieren zoals in de goede oude tijd, om te kunnen dansen, mensen ontmoeten en plezier te beleven zonder masker en zonder afstand, en zonder in een bubbel te blijven”, legde Houba uit. Het testevent moet volgens de schepen opnieuw perspectief geven voor het nachtleven, dat al anderhalf jaar wordt lamgelegd door de coronacrisis.

“Dance again” is een testevent dat de Stad Brussel op touw heeft gezet in samenwerking met de vzw’s Brussels Expo en Brussels Major Events, het UMC Sint-Pieter, de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de federatie Brussels By Night.