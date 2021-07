Donald Trump houdt toch rally in Florida, ondanks kritiek op timing

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump en de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis zijn in een potje armworstelen verzeild geraakt. Trump wou op 4 juli, de nationale feestdag in de VS, een speech houden in het plaatsje Sarasota, maar de entourage van de gouverneur vond dat een slecht idee nu de reddingswerken aan het ingestorte flatgebouw nog volop bezig zijn in Surfside.

Vooral achter de schermen lijkt de timing van de speech voor spierballengerol te zorgen, zo meldt de New York Times. Zo zou Adrian Lukis, de kabinetschef van Ron DeSantis gebeld hebben met een medewerker van Trump om het evenement te verplaatsen “gezien de schaal van de ramp in Surfside”. Maar de medewerker antwoordde dat er geen plannen waren om uit te stellen.

“Sarasota en Surfside liggen 3,5 uur uit elkaar”, sprak Liz Harrington, woordvoerster van Donald Trump. “Dat is ongeveer even ver als Boston en New York van elkaar verwijderd zijn. Het evenement zal op geen enkele manier de reddingsoperatie beïnvloeden.” Harrington voegde nog toe dat de president zijn team had opgedragen om geld in te zamelen voor de families van de ramp. Zowel online als op het evenement in Sarasota zelf.

De speech ging dus door en na een kort moment van stilte voor de slachtoffers sprak Trump al snel over cancel culture en over Bidens immigratiepolitiek. Hij kwam ook terug op de klacht tegen The Trump Organization die eerder deze week werd neergelegd. Hij noemde dat “wangedrag van justitie”.

Gouverneur Ron DeSantis.

Intussen was de gouverneur niet aanwezig op de rally, hoewel dat “wel zo geweest zou zijn onder normale omstandigheden”. DeSantis is één van Trumps vroegste supporters en heeft omgekeerd het gouverneurschap mede te danken aan een endorsement van de president. Maar recent zijn de twee in een gespannen relatie verzeild, omdat DeSantis steeds populairder wordt. Die laatste zou ook één van de topkandidaten zijn om bij de volgende verkiezingen de Republikeinse kandidaat te zijn, terwijl Trump die optie voor zichzelf ook wil openhouden.