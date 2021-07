Kind (3) doodgeslagen door stiefvader op La Réunion

Op het eiland La Réunion, een Frans overzees gebied ten oosten van Madagaskar, is een 3-jarig kind doodgeslagen door zijn stiefvader. De dader is opgepakt en zit in de gevangenis. Dat melden gerechtelijke bronnen zondag.

De feiten vonden plaats in het appartement waar het kindje Gabriël woonde met zijn moeder, de stiefvader en nog twee andere zonen (7 en 9 jaar oud). Uit de autopsie is gebleken dat het kindje is overleden aan een reeks slagen. De stiefvader was volgens de politie alleen thuis met het slachtoffer.

De politie pakte de dader donderdag op en de man werd zaterdag in verdenking gesteld voor slagen en verwondingen die tot de dood hebben geleid. De man, die al 5 maanden een relatie heeft met de moeder van het kind, is niet gekend bij het gerecht. Maar volgens lokale media zou hij de kinderen van de vrouw meermaals geslagen hebben. De vader van de zoon zou daar zelfs een paar dagen voor de dodelijke feiten nog op gewezen hebben, zonder resultaat.