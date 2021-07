Doldwaze fans, lyrische voetbaliconen en de ballen van Harry Kane: Engeland ziet zichzelf al schitteren in EK-finale

Gareth Southgate prees zaterdag zijn hele spelersgroep na de makkelijke 4-0 zege van Engeland in de kwartfinales van het EK voetbal tegen Oekraïne. “Het zijn niet alleen de elf op het veld, maar zelfs de jongens die niet spelen die van deze ploeg een topploeg maken”, legde de Engelse bondscoach uit. Engeland treft woensdag Denemarken in de halve finale op Wembley.

SJOTCAST EK #23. “In Engeland is er niemand meer nuchter: zelfs Alan Shearer is alle ratio verloren”

“De spelers waren fantastisch”, begon Southgate zijn analyse na de match. “Het is ongelooflijk dat ze zo goed speelden in een wedstrijd met zoveel druk. Ik wil nog iets vreemds zeggen nu. Ik denk aan de jongens die vandaag niet op het veld kwamen. Ik bedoel dan jongens als Conor Coady, Ben Chilwell, Sam Johnstone en Aaron Ramsdale. Zij maken dit team geweldig. De groepssfeer is echt fenomenaal. Iedereen die speelt, doet zijn job. Het is heel moeilijk elke wedstrijd drie jongens op de tribune te moeten zetten. Ik wil er zijn voor die jongens. Ik steek hier veel energie in want het zijn allemaal goede spelers. Niemand verdient het. Elke wedstrijd moet ik moeilijke beslissingen nemen.”

“Ik besef het nog niet zo goed”, ging hij verder. “We staan drie jaar na het WK opnieuw in een halve finale van een groot toernooi. We willen nog verder. Ik zag beelden van thuis. Het was heel mooi om iedereen op een zaterdagavond met een glas bier in de hand te zien feesten. Het was zo’n lang jaar voor iedereen. Iedereen moet ervan genieten. Het is fantastisch voor het land dat we die halve finale op Wembley kunnen afwerken. Hopelijk wordt het nog een fantastische week. De spelers zijn momenteel vermoeid, daarom dat ik sommige jongens ook wisselde in de tweede helft. We hebben op dat vlak veel geleerd uit het EK. We willen nog twee stapjes verder op dit EK.”

Foto: ISOPIX

Kane: “We pieken op het juiste moment”

De UEFA verkoos zaterdag na de 4-0 zege van Engeland in de kwartfinales van het EK voetbal in Rome tegen Oekraïne Harry Kane tot Man van de Match. De aanvaller wist twee keer te scoren en zit zo aan drie treffers op dit EK. “Het gaat allemaal om pieken op het juiste moment”, liet Kane na afloop noteren.

“Het was weer een fantastische avond”, zei Kane nog. “We blijven doorgaan, wedstrijd na wedstrijd. We waren de favorieten vandaag. Er waren hoge verwachtingen en er lag veel druk op onze schouders om goed te presteren. Maar het is gelukt. We hielden achteraan de nul en vooraan scoorden we vier keer. Het was een perfecte avond.”

“We staan nu waar we wilden staan”, ging hij verder. “Er staat ons een enorm belangrijke halve finale te wachten. Dit wilden we bereiken. Het WK drie jaar geleden was al geweldig. We deden het goed in de Nations League en nu staan we weer in de halve finales van het EK. We willen dit EK over de streep trekken. Als kapitein wil ik de ploeg naar de finale leiden. Woensdag is de eerste stap. We hebben veel zelfvertrouwen, maar het werk is nog niet af.”

Meeslepend

In Engeland zelf waren ze lyrisch over de prestatie van de ‘Three Lions’. “Er is hier iets heel speciaals aan de gang”, aldus Alan Shearer in de studio van de BBC. “We begonnen wat moeizaam, maar iedere wedstrijd worden we beter. Echt enorm positief. Goed gedaan Gareth en goed gedaan Engeland! Mijn hoofd zegt me dat ik rustig moet blijven, maar mijn hart wordt meegesleept.”

“Het grootste compliment dat ik deze ploeg kan geven is dat ik nog nooit eerder zo’n hecht collectief heb gezien”, vulde Rio Ferdinand aan.”Alle spelers die invallen hebben een positieve invloed op de wedstrijd. De manager gebruikt zijn hele selectie en alle neuzen wijzen dezelfde kant op. Deze ploeg is heel moeilijk te bestrijden.”

Very proud of our @England football team. They’re a credit to themselves, their families, their sport and their country, both on and off the pitch. Well played and keep it going, lads. 👏🏻👏🏻👏🏻 — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 3, 2021

“Gareth zal hier nog eens op terugkijken en denken: wát een avond”, stelde Frank Lampard. Nu is het zaak om niet té veel vertrouwen te krijgen, maar voor ons is het tijd om hier echt enthousiast over te raken. Het is aan de spelers om de concentratie en het goede gevoel te behouden.”

Ook de Engelse fans zijn intussen het Noorden volledig kwijt:

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

De Britse voorpagina’s lieten weinig aan de verbeelding over, zelfs op een zondag: