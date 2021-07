Al duizenden euro’s ingezameld voor huilend Duits meisje na verloren match op EK: “Niet alle Britten zijn vreselijke types”

Het meisje was in tranen tijdens de verloren wedstrijd van Duitsland op het EK. Foto: Justgiving

Een Welshe voetbalsupporter heeft al meer dan 30.000 pond ingezameld voor een Duits meisje dat na de match tegen Engeland huilen in beeld kwam. Op internet werd het meisje meteen op grove wijze uitgelachen. “Ik wou tonen dat niet iedereen in het Verenigd Koninkrijk vreselijk is.”

De teller staat intussen al op 31.839 pond, goed 37.000 euro. Joel Hughes startte de actie op nadat hij zag hoe het meisje dat op tv aan het huilen was, online werd uitgelachen. Heel wat Britse fans maakten grove opmerkingen en verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. “Ik kan dat soort gepest niet zien”, zei Hughes. Zijn aanvankelijke doel was 500 pond, maar het opgehaalde bedrag ging héél snel de hoogte in.

“Ik hoop dat de ouders van het meisje dit zullen spenderen aan een leuke verrassing voor haar, zodat ze weet dat niet iedereen in het Verenigd Koninkrijk vreselijk is en dat we wél lief kunnen zijn.” Hughes weet nog niet wie het meisje is, maar hij hoopt dat sociale media dat probleem snel zal oplossen.