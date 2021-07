Scheidsrechter die slechte beurt maakte bij Rode Duivels opnieuw in het oog van de storm (samen met spits van AA Gent)

Oekraïne kon zaterdag geen vuist maken tegen Engeland en werd na een 0-4-nederlaag uitgeschakeld op het EK. Toch zorgde één van hen voor wat ophef, samen met scheidsrechter Felix Brych.

Het gaat over niemand minder dan Roman Yaremchuck. De spits van AA Gent had dorst en maakte tijdens een drankpauze ervan gebruik om wat vocht tot zich te nemen. Alleen… hij deed dat samen met Brych, de man die niet bepaald zijn sterkste optreden had tijdens België - Portugal.

De twee deelden zowaar een waterflesje, waarvan het beeld meteen de voetbalwereld rondging. Er werden meteen heel wat vragen gesteld over het feit of dit wel mag volgens de strenge coronaregels op het Europees kampioenschap.

