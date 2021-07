Biograaf van prins Harry beschuldigt entourage van prins William “verhalen te verzinnen over mentale gezondheid van zijn broer”

De ruzie tussen prins William en prins Harry blijft het Verenigd Koninkrijk beroeren. Nadat de twee vorige vrijdag samen - maar eigenlijk toch ook apart - een standbeeld onthulden van hun overleden moeder Diana, vertelt auteur Omid Scobie nu dat de entourage van prins William verhalen verzon over de mentale toestand van zijn broer.

De biograaf van prins Harry, Omid Scobie, komt aan het woord in een nieuwe documentaire die zaterdag in het Verenigd Koninkrijk werd uitgezonden. Daarin claimt hij dat de staff van de kroonprins bewust verhalen verzonnen heeft om prins Harry in diskrediet te brengen.

Foto: REUTERS

Niet toevallig, zo zegt Scobie, begon die “leugenachtige campagne” net na de trip van Harry en zijn vrouw Meghan Markle doorheen Zuid-Afrika. Daar hadden de twee voor het eerst bevestigd dat het niet goed zat tussen beide broers en had Markle in een interview laten blijken dat ze zich niet goed voelde en dat ze “probeerde te overleven”. Toen de interviewer haar vroeg of ze wel “oké” was, huilde de Amerikaanse actrice en zei ze dat niet veel mensen haar recent hadden gevraagd of het wel goed ging met haar.

Kort nadien werden berichten de wereld in gestuurd, zo zegt Omid Scobie, dat prins William zich zorgen maakte om de mentale gezondheid van Harry. “Maar die berichten waren met opzet ‘geplant’ door de entourage van prins William en waren de basis van een verdere scheiding van de broers. Het was geen toeval dat kort nadat dat interview op tv kwam - zelfs al de dag nadien - er plots berichten vanuit Kensington Palace kwamen. Of William daar de opdracht voor gegeven heeft of niet: dat zullen we allicht nooit weten. Maar het kwam wel uit zijn entourage, waar hij de baas van is.”

Foto: AFP

De documentaire Harry & William: What Went Wrong, werd zaterdagavond op ITV uitgezonden en behandelt ook de rol van Meghan Markle. “Ze kwam gepassioneerd aan in het Britse Koningshuis: klaar om te werken”, zegt Scobie nog. “Dat zorgde meteen voor wat wrijving. Markle was zeker niet iemand die plots zichzelf zou gaan veranderen om mensen rondom zich te pleasen. Ik denk dat Harry en Meghan een waarschuwing moesten krijgen: Jullie zijn niet de sterren van de show hier. Er is een hiërarchie en jullie staan niet erg hoog.”