Staatssecretaris Eva De Bleeker wil geen “hocus pocus” met begroting toelaten: “Indien nodig schud ik de PS wel wakker”

Eva De Bleeker (Open Vld), staatssecretaris voor de begroting, heeft in De Zondag haar collega-ministers opgeroepen om tegen september maatregelen uit te werken om de werkzaamheid in ons land te verhogen en de pensioenen te hervormen. “Anders zal ik zelf wel iets op tafel leggen, we hebben ideeën genoeg.”

De staatssecretaris moet half oktober zelf een begroting klaar hebben en zegt in een interview met De Zondag dat er eindelijk werk gemaakt moet worden van een hervorming van de arbeidsmarkt en van de pensioenen. “Ik verwacht dat de bevoegde ministers na de zomer, in september dus, hun plannen op tafel leggen. Vandaag hebben we een werkzaamheidsgraad van 70 procent, dat moet 80 procent worden. Dat zou een gigantische winst voor de begroting betekenen.”

De Bleeker moet daarvoor langs twee PS-ministers (Dermagne en Lalieux) passeren. “Ik zal het herhalen tot ze luisteren”, zegt De Bleeker. “Dat is mijn rol. Anders leggen we zélf iets op tafel, we hebben ideeën genoeg.”

Nochtans zei staatssecretaris Thomas Dermine, ook PS, eerder al dat de relance niet gelimiteerd mag worden door het budget. “Ik ga niet akkoord met hem”, reageert De Bleeker. “Hij is fan van enkele nieuwe monetaire theorieën, ik niet. Dat is hocuspocus-gedoe. Ik zal dat niet toelaten. De PS weet dat. Ik ga akkoord dat overheidsinvesteringen nodig zijn, maar ik hoop dat zij stilaan ook wakker liggen van de begroting. En anders zal ik ze wakker schudden.”