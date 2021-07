Veel ondergelopen kelders in Waals-Brabant, KMI waarschuwt voor onweer vandaag

Onweer en veel regen hebben tijdens de nacht van zaterdag op zondag lelijk huisgehouden in het oosten van Waals-Brabant. Tal van huizen hebben te kampen met ondergelopen kelders en veel beken zijn uit hun oevers getreden. Dat melden de ordediensten zondag. Intussen waarschuwt het KMI voor onweer in het hele land vandaag.

De hulpdiensten kregen afgelopen nacht zo’n vijftig meldingen binnen van ondergelopen kelders, modderstromen en bomen op de weg. Vooral het oostelijk deel van de provincie is zwaar getroffen. De brandweer van Geldenaken en Waver moest tientallen keren uitrukken.

Ook vandaag wordt het onweerachtig. Het KMI heeft daarom code geel afgekondigd in het hele land van 12 uur tot 23 uur. Het meteorologisch instituut waarschuwt voor onweersbuien in de meeste streken, waarbij lokaal veel neerslag in korte tijd kan vallen.

Hagel en rukwinden

Tijdens de meest intense buien kan er ook hagel vallen, aldus het KMI. Code geel betekent dat er in één uur tijd 10 tot 30 liter neerslag per vierkante meter kan vallen of in zes uur tijd 20 tot 40 liter per vierkante meter. Ook zijn lokaal zware rukwinden of hagelstenen mogelijk.

Het voor zondagnamiddag geplande concert van Ronnie Flex & The Fam en Lil Kleine op Werchter Parklife wordt uitgesteld door het slechte weer. Het avondoptreden van The Black Box Revelation kan wel nog doorgaan.