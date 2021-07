Omstreden beautyvlogger maakt na schandaal met naaktfoto’s van minderjarigen comeback op YouTube: “Hij doet z’n make-up terwijl hij sorry zegt”

James Charles, één van YouTubes populairste beautyvloggers heeft opnieuw controverse ontlokt nadat hij zich in een video verontschuldigt voor een schandaal met minderjarigen en naaktfoto’s. In zijn video ‘An Open Conversation’ zegt Charles dat het “1.000 procent mijn verantwoordelijkheid” is. Maar dat vinden veel volgers niet oké: “Hoe kun je een video maken over verantwoordelijkheid terwijl je je make-up doet?”

Het schandaal barstte los in februari toen een 16-jarige jongen James Charles ervan beschuldigde hem onder druk te zetten om naaktfoto’s te sturen. Ook andere jongens zouden dat in de loop van de weken erna doen. Uiteindelijk moest James Charles een en ander toegeven in een YouTube-video en verdween hij een tijdje van het scherm. Charles was op dat moment één van YouTubes grootste beautyvloggers, met meer dan 25 miljoen volgers. Hij was zo populair geworden nadat hij in 2016 werd opgemerkt door zijn opvallende look in het jaarboek van zijn school. Sindsdien maakt hij video’s terwijl hij zich opmaakt.

Dat deed hij ook voor zijn ‘sorry-video’, die naast het onderwerp van de naaktfoto’s ook gaat over zijn vaccinatie - “Ik ben nog nooit zo ziek geweest” - en over zijn 22ste verjaardag. “Het spijt me dat ik jullie teleurgesteld heb”, zegt hij onder meer over de naaktfoto’s. Charles zegt ook dat er online heel wat valse beelden circuleren van hem: chatgesprekken die nooit gebeurd zijn, maar wel vervalst de wereld in gestuurd worden.

De video wordt echter niet positief onthaald. Heel wat mensen vinden de setting - je make-up doen - niet gepast voor een video waarin het gaat over misbruik en verantwoordelijkheid. “Hoe krijg je het voor elkaar om zo’n video te maken terwijl je je make-up doet?”, klinkt het. “Wie wil er nu make-upadvies van een pedofiel? Ook op YouTube regent het negatieve reacties: “Als je nog fan bent van deze persoon moet je eens goed in de spiegel kijken.”