Hallucinant: Cristiano Ronaldo steekt Amerikaanse wereldsterren voorbij en krijgt monsterbedrag per Instagram-bericht

Cristiano Ronaldo heeft zijn zaakjes goed op orde. De superster van Portugal en Juventus werd dan wel door de Rode Duivels uitgeschakeld in de 1/8ste finales van het EK, zijn zakenimperium leidt er niet onder. Integendeel...

De 36-jarige Ronaldo is volgens Hopper HQ (een bedrijf gespecialiseerd in marketing op sociale media) voortaan de meest waardevolle persoon op Instagram. Persoon, dus niet sporter of voetballer. De Portugees heeft intussen meer dan 300 miljoen volgers op Instagram en zou 1,35 miljoen euro per gesponsorde post kunnen vragen.

Daarmee doet hij voor het eerst beter dan de vorige nummer één, de Amerikaanse acteur ‘The Rock’. Zangeres Ariana Grande is derde. Lionel Messi prijkt op een zevende plaats en moet het stellen met ‘slechts’ 0,98 miljoen euro per post.

Ronaldo maakte op het EK nog furore door twee flesjes Coca-Cola uit beeld te zetten tijdens een persconferentie. Tot ongenoegen van de Amerikaanse wereldspeler. “Drink water”, riep de aanvaller in de camera.

De top tien:

1. Cristiano Ronaldo (308 miljoen volgers) - 1,35 miljoen euro per post

2. Dwayne ‘The Rock’ Johnson (250 miljoen volgers) - 1,28 miljoen euro per post

3. Ariana Grande (247 miljoen volgers) - 1,27 miljoen euro per post

4. Kylie Jenner (244 miljoen volgers) - 1,26 miljoen euro per post

5. Selena Gomez (241 miljoen volgers) - 1,23 miljoen euro per post

6. Kim Kardashian (232 miljoen volgers) - 1,19 miljoen euro per post

7. Lionel Messi (224 miljoen volgers) - 0,98 miljoen euro per post

8. Beyonce Knowles (189 miljoen volgers) - 0,96 miljoen euro per post

9. Justin Bieber (180 miljoen volgers) - 0,94 miljoen euro per post

10. Kendall Jenner (172 miljoen volgers) - 0,88 miljoen euro per post