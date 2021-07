Kwart meer starters dit voorjaar dan in eerste helft 2020

Tijdens de eerste helft van dit jaar hebben 60.111 Belgische starters de sprong naar het ondernemerschap gewaagd. Dat zijn er een kwart (25,77 procent) meer dan in coronajaar 2020. Dat blijkt uit cijfers die ondernemersorganisatie Unizo bij Graydon opvroeg.

“Wellicht zitten er bij de starters van dit jaar ook ondernemers die eigenlijk vorig jaar al van wal hadden willen steken, maar toen op pauze hebben gedrukt omwille van corona”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. “Maar ook los daarvan blijft het opmerkelijk dat opnieuw zoveel kandidaten de sprong waagden, terwijl we zeker tijdens de eerste maanden van dit jaar nog in volle crisis zaten en we pas sinds kort geleidelijk uit het dal aan het kruipen zijn.”

Vlaanderen en Wallonië noteren met respectievelijk 27,71 procent en 27,09 procent een beduidend grotere toename van het aantal starters ten opzichte van de eerste jaarhelft in 2020 dan het Brussels gewest (15,11 procent).