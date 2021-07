Twee vrouwen doodgevroren op grote hoogte in Italiaans-Zwitserse Alpen

In de Alpen zijn twee vrouwen doodgevroren op een hoogte van meer dan 4000 meter aan de Italiaans-Zwitserse grens. Dat melden reddingswerkers uit de kleine regio Valle d’Aosta in het noordwesten van Italië. Een man die bij de twee vrouwen was, is zaterdagavond laat naar een Zwitsers ziekenhuis gevlogen. Hij was onderkoeld en had bevriezingsverschijnselen.

De drie waren op pad in het Monte Rosa-massief in de Alpen. De Dufourspitze in Zwitserland is de hoogste top van het massief, op meer dan 4.630 meter boven de zeespiegel. Volgens de reddingsdiensten waren de drie als vermist opgegeven.

De reddingswerkers vonden de drie aan de Italiaanse kant, aan de Piramide Vincent, een iets lager gelegen top. Ze brachten hen naar een berghut, maar extreem weer en sterke wind bemoeilijkten de operatie. Een reddingshelikopter kon pas na het vallen van de avond landen. Reddingswerkers hebben tevergeefs geprobeerd de vrouwen ter plaatse te reanimeren.