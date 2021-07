Zus van Thibaut Courtois moet zich excuseren na uitlatingen tijdens België - Italië: “Ik vind het zo erg...”

Valerie Courtois (links) tijdens het WK in Rusland. Foto: BELGA

Valerie Courtois heeft excuses geuit aan het adres van Leonardo Spinazzola. De zus van Rode Duivel Thibaut Courtois had de Italiaan beschuldigd van tijdrekken.

De speler van de Azzurri raakte zaterdag geblesseerd tijdens de 2-1 overwinning tegen België in de kwartfinale van het EK. De Italiaanse voetbalbond bevestigde zaterdag dat het gaat om een scheur in zijn linkerachillespees. Verwacht wordt dat de blessure hem maanden aan de kant zal houden. Een nieuwe klap voor de AS Roma-speler die drie jaar geleden al eens een zware knieblessure opliep.

“De onderzoeken in het Sant’Andrea Ziekenhuis in Rome bevestigden een scheur in de linkerachillespees. De speler keert onmiddellijk terug naar zijn club,” aldus de directie van de Azzurri.

Maar tijdens de wedstrijd zelf kon Valerie Courtois het niet waarderen dat Spinazzola op de grond ging liggen. Ze verweet hem tijdrekken. “Truuken van de foor, noemen we dat”, aldus de gewezen topvolleybalster op de Instagram-stories van haar broer.

Nu de ernst van de blessure van Spinazzola bekend is geworden, vond Courtois zich verplicht om zich te excuseren bij de Italiaan. Een van de sterren van het EK tot dan toe.

“Ik vind het zo erg om te ontdekken dat het EK van Spinazzola op deze manier moet eindigen”, schrijft ze op Instagram. “Ik verontschuldig me voor mijn reactie in het moment toen en hoop absoluut dat hij een goed herstel heeft!”