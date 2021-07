Veroordeelde moordenaar die terrorist London Bridge tegenhield, kan over enkele weken vrijkomen

Steven Gallant, een veroordeelde moordenaar die in 2019 een terrorist op London Bridge overmeesterde, zou dankzij een pardon kunnen vrijkomen binnen enkele weken. Dat meldt de Sunday Telegraph.

De terreuraanlag op London Bridge schokte de wereld in 2019. Usman Khan (28) was op 2 november samen met onder anderen Steven Gallant (43) aanwezig op een rehabilitatie-event in de Britse hoofdstad. Plots haalde Khan twee messen boven en dreigde hij ermee zichzelf op te blazen. Tijdens het gebeuren stak hij twee mensen op London Bridge dood. Steven Gallant aarzelde niet, nam de slagtand van een narwal die daar ophing, achtervolgde Khan en overmeesterde hem samen met een agent. Toen de politie in groten getale aankwam, schoten ze Khan neer.

Usman Khan. Foto: AP

Steven Gallant moest al die tijd nog een celstraf uitzitten voor de moord op een brandweerman in 2005. Hij had de man vermoord na een uit de hand gelopen ruzie in een pub. Hij werd destijds veroordeeld tot een celstraf van 17 jaar. Maar intussen is Gallant voor de strafuitvoeringsrechtbank gekomen en volgens zijn advocaten zou hij binnen een aantal weken vrijgelaten kunnen worden.

Eerder hadden de familieleden van de vermoorde brandweerman al twijfels geuit bij een vervroegde vrijlating. Vicky Foster, de weduwe van de man, zei daarover al: “Ze hebben van Gallant een held gemaakt en zijn z’n eerdere slachtoffers al vergeten.” Maar, zo zei Foster nog: “Als hij z’n leven echt omgegooid heeft, verdient dat wel respect. Alleen zijn vijf minuutjes op London Bridge niet voldoende als bewijs.”