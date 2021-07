Vlaams minister-president Jan Jambon: “Tegen 1 september moet het normale leven zo veel mogelijk terug zijn”

Jan Jambon (N-VA) heeft op VTM Nieuws gezegd dat tegen 1 september vrijwel alle maatregelen zouden afgeschaft moeten kunnen worden. “Tenminste, als de cijfers zo blijven evolueren als nu.”

De datum van 1 september was al wel eens eerder naar voren geschoven, maar minister-president Jan Jambon maakt zich sterk dat we tegen dan uit de strenge maatregelen tegen de coronapandemie moeten zijn. “Op het overlegcomité van 16 juli moeten we kijken hoe de maatregelen die nog gelden, stilaan afgebouwd kunnen worden. We moeten met twee woorden spreken, maar als de cijfers van ziekenhuisopnames en de vaccinatie blijven evolueren zoals nu, dan moet 1 september mogelijk zijn.”

Daarop gaf Jambon commentaar op een aantal domeinen waar nog beperkingen gelden. “Het nachtleven, moet inderdaad tegen 1 september kunnen, alleen moeten we daar wel kijken welke modaliteiten rond vaccinatie of testen nodig zijn.” Ook het sluitingsuur in de horeca moeten we stilaan achter ons kunnen laten: “Of het nu 1 augustus of 1 september is, dat zou toch ook moeten veranderen.”

Voetbal

Wat betreft voetbal gaf Jambon aan dat een vol stadion ook mogelijk moet zijn vanaf 1 september. “Vanaf 1 augustus kunnen 5.000 mensen naar buitenevenementen, maar voetbalstadions die kunnen compartimenteren en toegangscontrole doen met verschillende ingangen, zullen waarschijnlijk meer toeschouwers kunnen toelaten.”

Verder bleef Jambon hameren op de vaccinatiecampagne die vlot loopt. “11 juli iedereen een eerste prik, dat halen we niet mee. We hadden gedacht meer vaccins te krijgen van Johnson & Johnson. Maar op 11 juli zal iedereen wél uitgenodigd zijn. Bovendien: eind juli zal 80 procent van de Vlamingen een tweede prik gekregen hebben. Ik denk dat dat een erg hoog cijfer is: Vlaanderen spant de kroon op dat vlak. Bovendien zullen we vanuit Vlaanderen straks ook pleiten dat 12- tot 16-jarigen ook deze zomer gevaccineerd kunnen worden.”

De vaccinatiecentra kregen een pluim van Jambon. Foto: Boumediene Belbachir

Op de vraag of de vaccinatiecentra na de zomer moeten sluiten, wist Jambon nog geen duidelijk antwoord te geven. “Als je het mij vraagt, mogen die dan sluiten en proberen we derde prik te geven via de reguliere zorgkanalen. Maar als er opnieuw een grote campagne moet komen voor die derde prik, kunnen we wel rekenen op de goede werking van die vaccinatiecentra. Daarvan zal het dus afhangen.”