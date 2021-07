Christian Benteke krijgt een nieuwe coach: Crystal Palace stelt Patrick Vieira aan

Patrick Vieira is de nieuwe coach van Crystal Palace. De 45-jarige Fransman zette zijn handtekening onder een contract van drie seizoenen, zo maakten de Eagles zondag bekend.

Rode Duivel Christian Benteke zal bij Crystal Palace dus de richtlijnen van Vieira moeten volgen. Michy Batshuayi werd het afgelopen seizoen door Palace gehuurd van Chelsea, maar die uitleenbeurt is intussen afgelopen.

“Ik kijk er echt naar uit om terug te keren naar de Premier League”, verklaart de voormalige Franse international (107 caps). “Bij de club is een stevige basis aanwezig na vele jaren in de Premier League. Ik hoop dat we nog kunnen verbeteren en dat we de club kunnen blijven voorwaarts stuwen.”

Vieira is de opvolger van de Roy Hodgson. Die kondigde op 18 mei aan dat hij de club zou verlaten.

In december van vorig jaar werd Vieira ontslagen bij Nice. Hij was sinds de zomer van 2018 coach in Zuid-Frankrijk. Nice was voor Vieira zijn tweede club als hoofdcoach, zijn eerste in Europa. Hij begon zijn trainerscarrière in de MLS bij New York City (2016-2018).

De voormalige middenvelder speelde achtereenvolgens voor Cannes (1994-1995), AC Milan (1995-1996), Arsenal (1996-2005), Juventus (2005-2006), Inter Milaan (2006-2010) en Manchester City (2010-2011).

Met Arsenal won Vieira drie Premier League-titels en met Inter kroonde hij zich drie keer tot Italiaans kampioen. Met Frankrijk werd hij wereldkampioen (1998) in eigen land en Europees kampioen in België en Nederland (2000).

Crystal Palace eindigde het afgelopen seizoen op de 14e plaats in de Premier League.