Marc Brys evalueert de trainingsstage van OH Leuven: “Ik heb een goeie groep, maar ik wil meer vuur”

De stage van OHL in Sint-Michielsgestel ligt achter de rug. Marc Brys heeft er duchtig de pees opgelegd – of wat had u gedacht? Hij moest het in Nederland wel nog altijd zonder nieuwkomers doen en daardoor liep de stage niet helemaal zoals gehoopt. “Aan de ploeg bouwen en lang tactisch werken was niet te bereiken met deze onvolledige groep”, klinkt het. Enkele beloften kregen wel een uitgelezen kans om zich in de kijker te spelen.

“Het is hier 38 graden”, zegt Marc Brys vanop Kreta, met zonnebril op en af en toe van een exotisch drankje nippend. De OHL-coach is er voor enkele dagen tussenuit geknepen, maar werkt ondertussen verder en staat woensdag gewoon weer op het trainingsveld als er hernomen wordt. Ook de spelers genieten van vier dagen vrijaf na de stage. “Met oog op supercompensatie”, legt Brys uit.

Fysiek is er zoals gebruikelijk keihard getraind op stage. “De hele groep is erop vooruitgegaan en de stage is dus zeker zinvol geweest”, benadrukt Brys. En toch had hij de week in Nederland graag op een andere manier ingevuld. “Het hoofddoel, namelijk om aan de ploeg te bouwen en lang tactisch te werken, was niet te bereiken met deze onvolledige groep.”

Een van de doelen niet bereikt dus, en toch ziet Brys ook voordelen. “De situatie zorgde voor opportuniteiten: om talenten te integreren in de eerste plaats. Ze hebben de kans gehad om zich te profileren en wij hebben kunnen inschatten wat de jongeren in hun mars hebben.”

Uitkafferen

Talentvolle jeugd laten doorstromen is goed, maar de huidige kern van OHL mist wat leidersfiguren, onder meer door het vertrek van David Hubert. “Ik heb een goeie groep, maar ik wil meer vuur”, geeft Brys onomwonden toe. “Er moet iemand de knuppel in het hoenderhok gooien en wat agressie brengen. Iemand die een ploegmaat durft uit te kafferen als het nodig is, of aanmoedigen natuurlijk. Momenteel hebben we zo niemand.”

OHL heeft nog altijd geen nieuwkomers aangeworven. Dat zorgt niet alleen voor kopzorgen, maar ook voor praktische problemen op training. “Wij hebben ondertussen al 38 trainingen in de benen. Nieuwkomers riskeren om niet meteen mee te kunnen. Op stage hadden we een tester, maar die is er fysiek onderdoor gegaan. Die was helemaal niet klaar voor drie trainingen per dag”, aldus Brys.

Volgend weekend staat er een nieuwe oefenwedstrijd op het programma tegen Valenciennes. We zijn dan op precies twee weken van de competitiestart. Het is te hopen voor Brys dat hij dan eindelijk wat nieuwe gezichten kan verwelkomen.