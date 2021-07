Paus Franciscus wordt aan darm geopereerd

Paus Franciscus (84) ondergaat zondag in Rome een chirurgische ingreep voor een ontsteking aan de dikke darm, zo heeft het Vaticaan meegedeeld.

De paus werd in de polikliniek A. Gemelli in de Italiaanse hoofdstad opgenomen, waar hij “een geplande chirurgische ingreep” aan de karteldarm ondergaat, zo staat in de mededeling. Na de operatie zal een gezondheidsbulletin verspreid worden.

Eerder kondigde Franciscus aan dat hij van 12 tot 15 september een bezoek brengt aan Slovakije, na een blitzbezoek aan Hongarije, waar hij enkel een mis viert.

“Het verheugt me aan te kondigden dat ik van 12 tot 15 september voor een pastoraal bezoek naar Slovakije ga”, zo sprak de paus tot de gelovigen die voor het traditionele zondagsgebed op het Sint-Pietersplein bijeen waren. Hij voegde eraan toe dat hij op 12 september in Boedapest in de namiddag de slotmis van het 52ste Internationaal Eucharistisch Congres zou opdragen.