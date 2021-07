Nu ook officieel: Michel-Ange Balikwisha krijgt zijn zin en ruilt Standard voor Antwerp

Michel-Ange Balikwisha (20) heeft zijn gedroomde transfer beet. Standard en Antwerp, waar hij per se naartoe wilde, hebben zondag namelijk een akkoord bereikt.

Balikwisha meldde afgelopen week dat hij de Wet van ’78 zou gebruiken om zijn contract te verbreken (en zijn overgang naar de Great Old te forceren), maar zoals vaker blijkt het vooral een drukkingsmiddel om de onderhandelingen tussen de clubs te laten opschieten. Uiteraard wilde Standard niet dat de flankaanvaller gratis de deur uitging en dus hebben alle partijen nog eens samengezeten om de zaak te bespreken. De deal is nu rond en dat is goed nieuws voor Balikwisha, want dan zou hij tijdens de stage van Antwerp, die maandag van start gaat, nog kunnen aansluiten. Hij moet wel zijn medische tests nog afleggen.

Het is ook goed nieuws voor Antwerp, dat zo’n type dringend nodig had - zeker omdat Lamkel Zé buitenspel staat en níét mee naar Horst trekt - en voor Standard. Het hoopte aanvankelijk op de 7 miljoen euro die Club Brugge bood, maar door tot een akkoord te komen met Antwerp, vangt het uiteindelijk toch nog rond de 6 miljoen.