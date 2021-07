Om vrij door Europa te reizen heb je een coronapaspoort nodig, maar wie zich in regel stelt, kijkt na veel grenspassages met de auto soms beteuterd op. Verslag van een steekproef aan vijf landsgrenzen.

Antwerpen

We nemen meteen een valse start. “De app Itsme? Oei, die heb ik niet.” De avond voordien beslisten we naar Noord-Italië te rijden om het coronapaspoort te testen. Ondergetekende is volledig ingeënt ...