Vliegtuigcrash Filipijnen: dodentol loopt op tot 45

Bij de crash van een C-130 van het Filipijnse leger zijn zondag 45 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Filipijnse leger in een laatste update. Het toestel miste in het zuidelijke eiland Jolo de landingsbaan en probeerde tevergeefs nog opnieuw snelheid te maken. Het transportvliegtuig schoot bij de crash in brand.

Er is sprake van 43 soldaten die om het leven kwamen bij de crash zowat duizend kilometer ten zuiden van Manila. Drie burgers die zich op de grond bevonden, kwamen eveneens om.

Mogelijk loopt de dodentol nog op: vijf soldaten zijn nog vermist. Negenenveertig soldaten zijn met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, aldus Defensie.

De woordvoerder van het leger, generaal Edgard Arevalo, benadrukte intussen op de radio dat het om een ongeval gaat, en niet om een aanslag.

De soldaten aan boord van het transporttoestel moesten zondag een bataljon versterken in de regio, in de strijd tegen terreur. Jolo is een bolwerk van de jihadistische moslimgroepering Abu Sayyaf. Het leger is er daarom zeer aanwezig. Abyu Sayyaf is verantwoordelijk voor verschillende bloederige aanslagen. De meerderheid van de inwoners van de regio zijn moslims, terwijl het land overwegend katholiek is.