Meerdere doden in Caraïben door tropische storm Elsa

Verscheidene mensen zijn in de Caraïben om het leven gekomen door de tropische storm Elsa. Zo lieten een 75-jarige en een 15-jarige op verschillende plaatsen in de Dominicaanse Republiek het leven toen muren door felle wind en regen op hen neervielen, zo meldde de Dominicaanse reddingscentrale COE. Op het eiland St. Lucia zou één dode gevallen zijn.

Ondertussen begon Cuba zondag duizenden inwoners aan de zuidkust van het eiland in veiligheid te brengen voor de naderende storm. Vanuit Haïti, waar grote ongerustheid was over de storm, werden voorlopig enkel omgewaaide bomen gemeld.

Elsa won vrijdag aan kracht en richtte als orkaan van categorie 1 (op 5) met windsnelheden tot 140 kilometer per uur schade aan in delen van de Caraïben. Op Barbados waaiden bomen en elektriciteitsmasten om, deelde de rampenbestrijdingsdienst DEM mee. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam het tot stroomonderbrekingen.

De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, Ron DeSantis, kondigde de noodtoestand af voor vijftien districten, waaronder Miami-Dade County, waar een wooncomplex gedeeltelijk instortte. Dit stelt de regering in staat bijkomende middelen in te zetten om indien nodig sneller hulp te bieden.