‘Italiaanse winger aangeklaagd wegens mishandeling nadat hij autodief in elkaar slaat’

Stephan El Shaarawy kende een stormachtige opgang in de voetbalwereld, maar bleef nadien wat hangen. De winger van AS Roma wordt volgens het Italiaanse Sky Sports aangeklaagd omdat hij een autodief enkele tikken toediende.

De feiten dateren van februari, toen El Shaarawy op bezoek was bij een oud-ploegmaat in Rome. Terwijl de twee binnen een spelletje aan het spelen waren op de Playstation, zag El Shaarawy een figuur aan zijn Lamborghini. De man probeerde de bolide te stelen door de zijruit in te slaan, maar dat was zonder de voetballer gerekend.

Die stormde naar buiten en achtervolgde de kerel door de Romeinse straten. Toen hij hem inhaalde en op de grond tackelde, gaf El Shaaraway hem enkele klappen in afwachting van de komst van de politie. De autodief, een Chileen van 30 jaar, kreeg zestien maanden cel maar diende ook een klacht in wegens mishandeling tegen El Shaarawy.