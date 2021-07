Rechter verbiedt complotdenkers nog verder “onrust te stoken”, maar wat begon in een stil Nederlands dorpje lijkt niet meer te stoppen

Nederland is in de ban van een satanisch pedofielennetwerk in Bodegraven. De gemeente in Zuid-Holland werd eerst overspoeld door believers, en moest vervolgens extra beveiliging inzetten. Nu heeft de rechter drie complotdenkers verboden om hun wilde beschuldigingen van rituele kindermoorden nog rond te strooien. Op straffe van zware dwangsommen. En toch: de satanische theorie blijft aanhang winnen bij onze noorderburen.