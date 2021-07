Bpost betaalt ontslagen CEO Van Avermaet half miljoen euro

Jean-Paul Van Avermaet, de CEO van Bpost die half maart ontslagen werd, heeft dan toch een ­financieel akkoord bereikt met het overheidsbedrijf over zijn vertrek. Van Avermaet kreeg ­volgens onze informatie een half miljoen euro. Dat komt neer op een jaar basisloon. Hij vroeg meer en dreigde er desnoods een rechtszaak van te maken. Uiteindelijk koos Bpost voor een onderling akkoord.

Specialisten merken op dat, indien bij de aanwerving van Van Avermaet een vrijwaringsclau­sule zou zijn gehanteerd, waarbij de nieuwe CEO had moeten ­verklaren geen dossiers uit zijn ­zaken- of privéleven mee te ­slepen, Bpost dan niets had moeten betalen.

Van Avermaet kan het geld in elk geval goed gebruiken om zijn advocaten in de VS (en België) te betalen. In de VS moet hij voor een ‘grand jury’ verschijnen ­wegens zijn rol in een verboden afsprakenkartel. In België loopt het onderzoek nog.

