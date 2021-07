Politiek gekibbel over apart zwemuur voor vrouwen in Anderlechts zwembad

Brussel / Anderlecht -

Het nieuwe openluchtzwembad Flow in Anderlecht beroert de gemoederen in de Wetstraat. Het zwembad laat één uur per week enkel vrouwen toe. En ook boerkini’s zijn er welkom. Een doorn in het oog van de liberalen. “Maak geen zwembadregels op basis van religieuze regels”, tweet Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. “Ook geen gescheiden zwemuren voor mannen of vrouwen omwille van geloof. Na alle strijd willen we niet in segregatie eindigen.”