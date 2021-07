Vermaarde infectioloog: “Niet-gevaccineerde mensen zijn variantenfabriekjes”

Mensen die zich niet laten vaccineren brengen niet enkel zichzelf, maar iedereen in gevaar. “Ongevaccineerde mensen zijn variantenfabriekjes.” Dat zegt professor William Schaffner van de Vanderbilt University Medical Center aan CNN.

“Hoe meer mensen niet gevaccineerd zijn, hoe meer kansen het virus krijgt om zich te vermenigvuldigen. Ieder keer het virus zich vermenigvuldigt, muteert het mogelijks in een variant die harder kan toeslaan.” Het gros van die veranderingen die ontstaan bij mutaties zijn veelal onschadelijk of kunnen zelfs het virus verzwakken, maar sommige mutaties geven dat virus een evolutionair voordeel. Onder meer: besmettelijker, resistenter tegen vaccins... De virusdeeltjes met dat voordeel zullen de andere binnen het lichaam van de besmette persoon verdringen, als de besmette persoon iemand anders met die mutant besmet én die geeft het op zijn beurt opnieuw door dan spreken we een nieuwe variant. Vaccins zijn een rem om besmettingen, circulatie én dus de kansen dat een nieuwe variant opduikt.

