NMBS test “Flex-abonnement” uit voor wie straks deeltijds blijft telewerken

NMBS start een pilootproject met het “Flex Abonnement”, een abonnement voor wie na corona niet meer elke dag naar kantoor trekt. Om te beginnen gaat dat enkel voor de ambtenaren van de FOD BOSA, de overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Concreet laat het de klanten toe ofwel 80 ofwel 120 dagen naar keuze naar kantoor te pendelen, binnen een periode van twaalf maanden, of zes of tien dagen naar keuze per maand. De reden laat zich al raden: telewerk is een blijver, ook na corona. “Met het proefproject “Flex Abonnement” speelt NMBS in op de groeiende vraag van talrijke treinreizigers en ondernemingen”, zegt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Dankzij dit flexibele abonnement kunnen ambtenaren die regelmatig telewerken, rekenen op tarieven die passen bij hun noden.”

Ook Petra De Sutter (Groen), minister van Ambtenarenzaken is in haar nopjes. “Ik ben blij met dit initiatief en denk dat ook andere FOD’s het voorbeeld zullen volgen wanneer het pilootproject succesvol is afgerond.”Het pilootproject zal eind 2021 worden geëvalueerd. Als het succesvol is, zal het product dan begin 2022 uitgerold worden zowel voor particulieren als bedrijven en instellingen van alle privé- en publieke sectoren.

