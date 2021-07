Belgische uitbaters van vakantieverblijven in Portugal zien zomer opnieuw in het water vallen: “Britten binnenlaten was dom”

“Onze zomer was volledig volgeboekt. De goesting om te reizen was duidelijk groot. Mochten we honderd huizen gehad hebben, dan waren ze ook verhuurd. Maar wat ben je ermee als plots iedereen annuleert?” De moed zakt verschillende Belgische uitbaters van vakantieverblijven in Portugal in de schoenen nu de zomer voor het tweede jaar op rij in het water dreigt te vallen.