Akkoord over vrijgave schip dat Suezkanaal blokkeerde

Suez Canal Authority (SCA) heeft zondag bekendgemaakt dat er een akkoord is om het reusachtige containerschip Ever Given woensdag vrij te geven. Het schip werd aan de ketting gelegd nadat het eind maart het Suezkanaal had geblokkeerd, een cruciale waterweg voor de internationale handel.

Het akkoord werd met de eigenaar van het schip gesloten, zo deelde SCA mee. Voor woensdag is een ceremonie gepland om “de ondertekening van het akkoord” en “het vertrek van het schip” te vieren. De Ever Given was door de Egyptische autoriteiten aan de ketting gelegd

Het schip, met een capaciteit van ruim 200.000 ton, was op 23 maart vastgelopen en blokkeerde de scheepvaart op het Suezkanaal, waar volgens deskundigen bijna 10 procent van het handelsverkeer over zee passeert.

De blokkade duurde zes dagen. Volgens SCA verloor Egypte 12 à 15 miljoen dollar (ongeveer 9,8 à 12,5 miljoen euro) per dag.

Eind juni maakte SCA een voorakkoord tussen Egypte en de eigenaar van de Ever Given bekend over schadevergoedingen, na intensieve onderhandelingen waarbij de verzekeraars van het schip waren betrokken. Het bedrag van de vergoedingen was het voornaamste punt van onenigheid met de eigenaar, het Japanse bedrijf Shoei Kisen.

Caïro had aanvankelijk 916 miljoen dollar geëist (767 miljoen euro) en liet het bedrag vervolgens zakken tot 600 en 550 miljoen dollar (ongeveer 461 miljoen euro). In totaal waren in maart 422 schepen geladen met 26 miljoen ton koopwaar geblokkeerd.